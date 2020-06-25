iOS 14 прокачивает YouTube на iPhone

Правда, не на всех.

После установки iOS 14 у пользователей некоторых моделей iPhone появится возможность смотреть видео на YouTube в разрешении 4K. Apple реализовала поддержку воспроизведения 4K-видео в официальном приложении YouTube в первой бета-версии iOS 14, вышедшей ранее на этой неделе.

iPhone под управлением iOS 13 и предыдущих версий iOS не поддерживают воспроизведение 4K-видео на YouTube. Причина заключается в том, что iPhone не поддерживают кодировку VP9, в которой выполняется кодирование видеороликов с высоким разрешением на YouTube. Аналогичным образом Apple не работает с кодеком VP9 и в других операционных системах, включая macOS.

Однако с запуском iOS 14 и macOS Big Sur ситуация изменится. Пользователи iOS 14 beta 1 обнаружили, что поддержка 4K-видео в YouTube появилась. При этом, видео декодируется до разрешения 4K с частотой 60 кадров в секунду и поддержкой режима HDR.

Согласно отзывам пользователей, работать с кодеком VP9 начали только iPhone с OLED-экранами. Будет ли нововведение добавлено на более старые модели iPhone в будущем на текущий момент неизвестно.

Источник: GSMArena.

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