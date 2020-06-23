iOS 14 разбирается с SMS-спамом. Как включить фильтрацию

Очень полезная функция.

В iOS 14 компания Apple реализовала новую систему защиты от SMS-спама. Функция использует алгоритмы на основе искусственного интеллекта для определения спама и его автоматической фильтрации.

Новая функция iOS 14 представляет собой фильтр, через который проходят все поступающие на iPhone текстовые сообщения. Если алгоритм определяет явные признаки того, что SMS относится к спаму, сообщение автоматически попадает в специальную папку, в которой находятся все сообщения от неизвестных отправителей.

Включить новый SMS-фильтр в iOS 14 можно в меню «Настройки» → «Сообщения» → «Неизвестные и спам», активировав опцию «Фильтрация по отправителю». Разработчики уже обратили внимание на то, что после установки iOS 14 пользователи могут как активировать встроенный фильтр, так и использовать сторонние фильтры, загруженные из App Store.

Apple выпустила первую бета-версию iOS 14 для разработчиков в понедельник, 22 июня. Инструкция по установке iOS 14 beta 1 для всех желающих представлена здесь.

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