iOS 14 уличила AliExpress в слежке

Страшно это или нет пока непонятно.

Встроенная в iOS 14 функция определения запросов к буферу обмена iPhone определила, что десятки популярных приложений регулярно копируют данные из буфера. Согласно последним исследованиям, новая функция iOS 14 установила, что к доступ к буферу обмена iPhone постоянно получает и крайне популярное в России приложение AliExpress.

С какой целью официальное приложение AliExpress обращается к буферу обмена iPhone неизвестно. По информации СМИ, iOS 14 определяет выполнение запросов раз в несколько минут. Аналогичным образом данные из буфера обмена iPhone получают многие другие популярные приложения, среди которых Viber, TikTok, Reddit, LinkedIn, Accuweather, а также игры Call of Duty, PUBG Mobile и Fruit Ninja.

Эксперты отмечают, что некоторые приложения читают буфер обмена iPhone для того, чтобы облегчить жизнь пользователям. Например, приложение может определять наличие в буфере обмена ссылки и автоматически вставлять ее в нужное поле. Тем самым пользователь лишается необходимости выполнять вставку ссылок вручную.

Тем не менее, далеко не все разработчики прокомментировали осуществление запросов их приложениями к буферу обмена iPhone. Примечательно, что некоторые разработчики поспешили устранить выполнение запросов сразу после того, как о них стало известно благодаря новой функции iOS 14. Одним из таких приложений стало TikTok.

Источник: WCCF.

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