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iOS 14 уличила больше популярных приложений в копировании буфера обмена. Viber и PUBG в списке

29 Июн, 2020

iOS 14 уличила больше популярных приложений в копировании буфера обмена. Viber и PUBG в списке

Без iOS 14 об этом бы не узнали.

iOS 14 вычислила еще больше приложений, которые тайно от пользователя обращаются к буферу обмена iPhone и копируют данные из него. Согласно данным специалиста по безопасности Томми Миска, этим занимаются по меньшей мере 53 популярных приложения из App Store.

iOS 14 уличила больше популярных приложений в копировании буфера обмена. Viber и PUBG в списке

Среди обнаруженных Миском приложений значатся мессенджер Viber, соцсеть Weibo, погодное приложение AccuWeather, популярные игры PUBG Mobile и Fruit Ninja, новостные приложения New York Times и Wall Street Journal и другие. Все эти приложения время от времени считывают данные из буфера обмена iPhone. Для каких целей используется эта информация неизвестно.

Некоторые разработчики оперативно отреагировали на исследование и выпустили обновления своих приложений, изменив работу функции считывания буфера обмена. При этом, часть разработчиков отметила, что обращение к буферу обмена может быть необходимо для правильной работы приложения.

Компания Apple добавила в iOS 14 функцию, которая оповещает пользователя в случае, если приложение на iPhone тайно копирует данные из буфера обмена. Первым популярным приложением уличенным в обращении к буферу обмена iPhone стал TikTok. Приложение копировало данные из буфера обмена каждые несколько секунд.

Источник: AT.

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