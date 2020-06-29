iOS 14 уличила больше популярных приложений в копировании буфера обмена. Viber и PUBG в списке

Без iOS 14 об этом бы не узнали.

iOS 14 вычислила еще больше приложений, которые тайно от пользователя обращаются к буферу обмена iPhone и копируют данные из него. Согласно данным специалиста по безопасности Томми Миска, этим занимаются по меньшей мере 53 популярных приложения из App Store.

Среди обнаруженных Миском приложений значатся мессенджер Viber, соцсеть Weibo, погодное приложение AccuWeather, популярные игры PUBG Mobile и Fruit Ninja, новостные приложения New York Times и Wall Street Journal и другие. Все эти приложения время от времени считывают данные из буфера обмена iPhone. Для каких целей используется эта информация неизвестно.

Некоторые разработчики оперативно отреагировали на исследование и выпустили обновления своих приложений, изменив работу функции считывания буфера обмена. При этом, часть разработчиков отметила, что обращение к буферу обмена может быть необходимо для правильной работы приложения.

Компания Apple добавила в iOS 14 функцию, которая оповещает пользователя в случае, если приложение на iPhone тайно копирует данные из буфера обмена. Первым популярным приложением уличенным в обращении к буферу обмена iPhone стал TikTok. Приложение копировало данные из буфера обмена каждые несколько секунд.

Источник: AT.

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