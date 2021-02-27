iOS 14 установлена на 80% всех активных iPhone
Доля iPadOS 14 – 70%.
Apple поделилась официальными данными распространения iOS 14. Выяснилось следующее – система установлена на 80% всех активных айфонов.
Результат еще выше, если брать iPhone, представленные за последние 4 года. В таком случае – доля iOS 14 равна 86%.
Информация взята из App Store и относится к 24 февраля. Аудитория продолжает расти. 15 декабря iOS 14 была лишь на 72% активных айфонов (81% – с вышедшими за последние 4 года).
С iPadOS 14 похожая история. ОС стоит на 70% и 84% “яблочных” планшетов соответственно. Тоже больше, чем в середине декабря 2020.
Сколько в мире поклонников iOS 13? Еще 12% процентов – в каждом из вариантов. Более старых прошивок осталось 8% и 2% соответственно.
Источник: macrumors.com
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