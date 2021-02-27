iOS 14 установлена на 80% всех активных iPhone

Доля iPadOS 14 – 70%.

Apple поделилась официальными данными распространения iOS 14. Выяснилось следующее – система установлена на 80% всех активных айфонов.

Результат еще выше, если брать iPhone, представленные за последние 4 года. В таком случае – доля iOS 14 равна 86%.

Информация взята из App Store и относится к 24 февраля. Аудитория продолжает расти. 15 декабря iOS 14 была лишь на 72% активных айфонов (81% – с вышедшими за последние 4 года).

С iPadOS 14 похожая история. ОС стоит на 70% и 84% “яблочных” планшетов соответственно. Тоже больше, чем в середине декабря 2020.

Сколько в мире поклонников iOS 13? Еще 12% процентов – в каждом из вариантов. Более старых прошивок осталось 8% и 2% соответственно.

Источник: macrumors.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)