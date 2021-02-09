iOS 14 уже взломали — рабочий джейлбрейк на iPhone 11

Неожиданно.

iOS 14 долго не продержалась. Взлом состоялся! Эксперт по цифровой безопасности под ником pattern-f заявил, что сумел обойти защиту операционной системы iOS 14.

Джейлбрейк он запустил на Айфон 11.

iOS 14.0, iPhone 11 (A12+ device), "#Jailbreak" demo. "Fake news! You didn't install Cydia."🤪

英语太难了（Update: delete the noisy video） pic.twitter.com/sWDseQlAWD — pattern-f (@pattern_F_) February 5, 2021

Утверждается, что была использована некая критическая уязвимость на уровне железа. Так что обойтись обычным обновлением ОС тут Apple не удастся. Взломать можно все Айфоны с A12 Bionic внутри (и новее!) и с iOS до iOS 14.3.

А вот, что мы видим на iPhone 12:

iOS 14.1, iPhone 12 (A12+ device), LPE exploit demo. Not a real #Jailbreak About the video: I find an iPhone 12 stayed on iOS 14.1 from my co-worker. I borrowed it and made a demo for the newest iPhone.😆

（英语太难了） pic.twitter.com/yYnCzL1d8T — pattern-f (@pattern_F_) February 9, 2021

Но, о чем именно идет речь, специалист не раскрыл. И выпускать в свободный доступ джейлбрейк он также не собирается. Слишком уж велик риск для всех владельцев современных Айфонов и Айпэдов.

Источник: Twitter

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