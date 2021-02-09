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iOS 14 уже взломали — рабочий джейлбрейк на iPhone 11

9 Фев, 2021

iOS 14 уже взломали — рабочий джейлбрейк на iPhone 11

Неожиданно.

iOS 14 долго не продержалась. Взлом состоялся! Эксперт по цифровой безопасности под ником pattern-f заявил, что сумел обойти защиту операционной системы iOS 14.

iOS 14

Джейлбрейк он запустил на Айфон 11.

Утверждается, что была использована некая критическая уязвимость на уровне железа. Так что обойтись обычным обновлением ОС тут Apple не удастся. Взломать можно все Айфоны с A12 Bionic внутри (и новее!) и с iOS до iOS 14.3.

А вот, что мы видим на iPhone 12:

Но, о чем именно идет речь, специалист не раскрыл. И выпускать в свободный доступ джейлбрейк он также не собирается. Слишком уж велик риск для всех владельцев современных Айфонов и Айпэдов.

Источник: Twitter

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