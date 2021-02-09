iOS 14 уже взломали — рабочий джейлбрейк на iPhone 11
Неожиданно.
iOS 14 долго не продержалась. Взлом состоялся! Эксперт по цифровой безопасности под ником pattern-f заявил, что сумел обойти защиту операционной системы iOS 14.
Джейлбрейк он запустил на Айфон 11.
iOS 14.0, iPhone 11 (A12+ device), "#Jailbreak" demo.
"Fake news! You didn't install Cydia."🤪
英语太难了（Update: delete the noisy video） pic.twitter.com/sWDseQlAWD
— pattern-f (@pattern_F_) February 5, 2021
Утверждается, что была использована некая критическая уязвимость на уровне железа. Так что обойтись обычным обновлением ОС тут Apple не удастся. Взломать можно все Айфоны с A12 Bionic внутри (и новее!) и с iOS до iOS 14.3.
А вот, что мы видим на iPhone 12:
iOS 14.1, iPhone 12 (A12+ device), LPE exploit demo. Not a real #Jailbreak
About the video: I find an iPhone 12 stayed on iOS 14.1 from my co-worker. I borrowed it and made a demo for the newest iPhone.😆
（英语太难了） pic.twitter.com/yYnCzL1d8T
— pattern-f (@pattern_F_) February 9, 2021
Но, о чем именно идет речь, специалист не раскрыл. И выпускать в свободный доступ джейлбрейк он также не собирается. Слишком уж велик риск для всех владельцев современных Айфонов и Айпэдов.
Источник: Twitter
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