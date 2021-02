iOS 14 уже взломали — рабочий джейлбрейк на iPhone 11

Неожиданно.

iOS 14 долго не продержалась. Взлом состоялся! Эксперт по цифровой безопасности под ником pattern-f заявил, что сумел обойти защиту операционной системы iOS 14.

Джейлбрейк он запустил на Айфон 11.

Утверждается, что была использована некая критическая уязвимость на уровне железа. Так что обойтись обычным обновлением ОС тут Apple не удастся. Взломать можно все Айфоны с A12 Bionic внутри (и новее!) и с iOS до iOS 14.3.

А вот, что мы видим на iPhone 12:

iOS 14.1, iPhone 12 (A12+ device), LPE exploit demo. Not a real #Jailbreak

About the video: I find an iPhone 12 stayed on iOS 14.1 from my co-worker. I borrowed it and made a demo for the newest iPhone.😆

(英语太难了) pic.twitter.com/yYnCzL1d8T

— pattern-f (@pattern_F_) February 9, 2021