iOS 14 уже взломана — хакеры снова на коне

Хорошая новость для фанатов джейлбрейка.



Защита iOS 14 оказалась далеко не такой продвинутой, как предполагалось изначально. Хакерам удалось взломать новую операционную систему Apple вскоре после ее запуска, который состоялся 16 сентября 2020 года.

Об этом сообщается на сайте проекта checkra1n.

Для взлома iOS 14 была использована уязвимость checkm8. Уровней безопасности в iOS 14 слишком много, поэтому пока последнюю прошивку Apple удалось «открыть» только на айфонах с чипсетом A9 внутри. Это iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE. Кроме того, джейлбрейк работает на следующих устройствах:

iPad 5

iPad Air 2

iPad mini 4

iPad Pro первого поколения

Apple TV 4 и 4K

Хакеры обещают в скором времени запустить джейлбрейк и на iPhone 7 и iPhone 7 Plus (а также iPad 6, iPad 7, iPod Touch 7 и iPad Pro 2).

О более новых айфонах речи пока что не идет. Но работа продолжается. В обозримом будущем также ожидается взлом iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Но на это потребуется время.

К слову, эксперты checkra1n ранее уже взламывали бета-версию iOS 14.

Источник: Chekra.In

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