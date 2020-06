iOS 14 вывела TikTok на чистую воду. Приложение прослушивало буфер на iPhone

Пообещали исправить.

Приложение популярной социальной сети TikTok пыталось регулярно получать доступ к буферу обмена iPhone. Об этом стало известно в результате запуска приложения на iPhone под управлением первой бета-версии iOS 14, в которой появилась функция предупреждения о запросах приложений к буферу обмена.

На особенность работы приложения TikTok обратили внимание первые бета-тестеры iOS 14, установившие прошивку на этой неделе. Пользователи заметили, что TikTok обращается к буферу обмена каждые несколько секунд, при этом копируя его содержимое. Новая защитная система iOS 14 предупреждала о каждом таком действии приложения.

Разработчики приложения TikTok оперативно отреагировали на опасения пользователей. По их словам, выполнение запросов к буферу обмена необходимо для того, чтобы предотвратить спамерскую деятельность в приложении.

Hey @tiktok_us, why do you paste from my clipboard every time I type a LETTER in your comment box? Shout out to iOS 14 for shining a light on this HUGE invasion of privacy. inb4 they say it was a “bug” pic.twitter.com/MHv10PmzZS

— Maxel (@MaxelAmador) June 25, 2020