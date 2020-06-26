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iOS 14 вывела TikTok на чистую воду. Приложение прослушивало буфер на iPhone

26 Июн, 2020

iOS 14 вывела TikTok на чистую воду. Приложение прослушивало буфер на iPhone

Пообещали исправить.

Приложение популярной социальной сети TikTok пыталось регулярно получать доступ к буферу обмена iPhone. Об этом стало известно в результате запуска приложения на iPhone под управлением первой бета-версии iOS 14, в которой появилась функция предупреждения о запросах приложений к буферу обмена.

iOS 14 вывела TikTok на чистую воду. Приложение прослушивало буфер на iPhone

На особенность работы приложения TikTok обратили внимание первые бета-тестеры iOS 14, установившие прошивку на этой неделе. Пользователи заметили, что TikTok обращается к буферу обмена каждые несколько секунд, при этом копируя его содержимое. Новая защитная система iOS 14 предупреждала о каждом таком действии приложения.

Разработчики приложения TikTok оперативно отреагировали на опасения пользователей. По их словам, выполнение запросов к буферу обмена необходимо для того, чтобы предотвратить спамерскую деятельность в приложении.

В TikTok заявили, что компания уже обновила приложение, исключив из него функцию проверки буфера обмена. В настоящее время обновление находится на проверке в App Store. Его выход состоится в ближайшие дни.

Источник: Engadget.

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