iOS 14 звуками подскажет, где находится потерянный iPhone

Полезная фича.

Apple усовершенствует функцию «Локатор» (ранее «Найти мой iPhone») в iOS 14. По данным инсайдера Джоша Констайна, функция начнет оповещать пользователей о том, в каком направлении находится потерянный iPhone или другое устройство.

Обновленная функция «Локатор» будет воспроизводить специальный звук, когда пользователь смотрит в направлении, в котором находится потерянное устройство. Также специальное оповещение будет воспроизводиться, если пользователь окажется близко возле гаджета.

Если же пользователь собьется с курса, функция «Локатор» воспроизведет звук, сигнализирующий о том, что потерянное устройство расположено в другом направлении. Констайн собрал все звуки новых оповещений приложения «Локатор» в одном видео.

Apple улучшит функцию «Локатор» вместе с запуском Bluetooth-метки AirTags, утечки о которой поступают с прошлого года. Ожидается, что Apple представит AirTags в 2020 году. Анонс совершенно нового устройства Apple может состояться в рамках конференции разработчиков WWDC 2020.

Источник: MR.

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