iOS 15.1.1 для iPhone 12 и iPhone 13 — что нового
Полезно для владельцев новых айфонов.
Компания Apple представила новую версию прошивки iOS 15. Нет, нечь идет не о финальной iOS 15.2; ее мы, вероятно, увидим на следующей неделе. Сегодня стала доступна iOS 15.1.1. Номер сборки: 19B81. И полезна она будет только владельцам смартфонов поколений Айфон 12 и Айфон 13.
Почему? Потому, что исправляет ошибку произвольных сбросов вызовов и баг неожиданных перезагрузок устройств.
Размер обновления всего 400 МБ.
Рекомендуем почитать следующие материалы:
- 4 полезные фишки iOS 15.2, которые были добавлены в третьей бете
- [Обновлено: это Apple Store] App Store больше не работает на iOS 13 — требуется апгрейд до iOS 14 или iOS 15
- 5 топовых фишек iOS 15.2 — ждем обновления
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.