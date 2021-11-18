iOS 15.1.1 для iPhone 12 и iPhone 13 — что нового

Полезно для владельцев новых айфонов.

Компания Apple представила новую версию прошивки iOS 15. Нет, нечь идет не о финальной iOS 15.2; ее мы, вероятно, увидим на следующей неделе. Сегодня стала доступна iOS 15.1.1. Номер сборки: 19B81. И полезна она будет только владельцам смартфонов поколений Айфон 12 и Айфон 13.

Почему? Потому, что исправляет ошибку произвольных сбросов вызовов и баг неожиданных перезагрузок устройств.

Размер обновления всего 400 МБ.

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