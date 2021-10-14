iOS 15.1 – что нового и когда дата выхода

Релиз уже скоро.

Недавно вышла 4-я бета-версия iOS 15.1, в которой не прибавилось ничего нового по сравнению с 3-й бетой, но зато она стала гораздо стабильнее. А что это значит? Скорее всего то, что практически все ошибки в бета-версии iOS 15.1 устранены и скоро будет релиз.

Что нового в iOS 15.1

Новые модели 2021 года iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в этой прошивке получают обещанный формат ProRes для видео. Чтобы использовать ProRes его необходимо активировать. Делается это в настройках Камеры. Только учтите, что каждая минута (1 минута) видео в формате ProRes 4K 30 fps будет занимать около 6 ГБ. И еще одно ограничение – формат ProRes не будет работать на iPhone 13 Pro с объемом памяти 128 Гб тк на нем для этого не хватит памяти. Зато будет на 13 Pro с 256 Гб и выше.

Появился переключатель “автомакро”, автоматически включающий режим макросъемки. И снова это для новых Айфонов 13 Про и 13 Про Макс. Переключатель этот находится в настройках “Камеры”.

Функция SharePlay, с помощью которой можно совместно с кем-то слушать музыку или смотреть видео, снова работает (функция была замечена еще в бете iOS 15, но в финальный релиз iOS 15 так и не попала).

В Wallet можно будет загрузить документ о вакцинации от коронавируса. Не для России эта функция, конечно. А когда же и для нас возможность загрузки QR-кода в Wallet сделают?

Исправлены ошибки предыдущей прошивки, повышена стабильность работы iOS в целом.

На самом-то деле режим макросъемки работает и сейчас на прошивках iOS 15 и iOS 15.0.2. Для его активации надо на 13 Pro или 13 Pro Max выбрать при фотосъемке “0.5x” и далее, приблизив камеру к объекту съемки нажать на автофокус.

Когда выйдет iOS 15.1

Официальной информации о дате релиза iOS 15.1 нет. Но мы считаем, что дата выхода iOS 15.1 – это 18 или 19 октября. То есть или 18 октября в день октябрьской презентации Apple или 19 октября на следующий день после этого. Прошивка rотова, она стабильна и скоро должна быть доступна всем пользователям совместимых Айфонов.

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