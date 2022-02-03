iOS 15.2.1 больше не подписывают, откатиться не удастся
Ушла в прошлое.
Отныне владельцы современных смартфонов iPhone могут использовать только iOS 15.3. iOS 15.2.1 не актуальна, если уже обновились до более свежей прошивки, откат невозможен.
Напомним, что в iOS 15.3 никаких новых функций нет, но зато много исправлений в области безопасности. Ранее мы собрали 10 главных апдейтов в одном материале. Можете ознакомиться по ссылке.
Все еще на iOS 15.2.1? Оставаться на ней смысла нет. Обновляйтесь скорее до iOS 15.3.
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