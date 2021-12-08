Новости

iOS 15.2 будет сообщать о том, что в айфоне неоригинальные детали

8 Дек, 2021

iOS 15.2 будет сообщать о том, что в айфоне неоригинальные детали

Новая функция.

В iOS 15.2, финальную версию которой мы ждем либо на этой, либо на следующей неделе, получит новую фишку, о которой до сих пор не было известно. Речь идет об уведомлении владельца айфона, что в его устройстве стоят неоригинальные детали.

В свежую iOS добавят раздел Запчасти и история обслуживания. Он находится в разделе Об устройстве.

Там же укажут, менялась ли батарея (и когда), стоит в смартфоне оригинальный дисплей и камера или же поддельный компонент. В случае с оригинальной запчастью будет написано, что деталь оригинальная. А если там стоит железяка от стороннего производителя, пользователь увидит надпись «Неизвестная деталь».

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий