iOS 15.2 будет сообщать о том, что в айфоне неоригинальные детали

Новая функция.

В iOS 15.2, финальную версию которой мы ждем либо на этой, либо на следующей неделе, получит новую фишку, о которой до сих пор не было известно. Речь идет об уведомлении владельца айфона, что в его устройстве стоят неоригинальные детали.

В свежую iOS добавят раздел Запчасти и история обслуживания. Он находится в разделе Об устройстве.

Там же укажут, менялась ли батарея (и когда), стоит в смартфоне оригинальный дисплей и камера или же поддельный компонент. В случае с оригинальной запчастью будет написано, что деталь оригинальная. А если там стоит железяка от стороннего производителя, пользователь увидит надпись «Неизвестная деталь».

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