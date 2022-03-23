iOS 15.3.1 всё — откатиться не удастся

Подписка прекращена.

Компания Apple прекратила подписывать операционную систему iOS 15.3.1. Если вы уже обновились до iOS 15.4 (она работает в РФ без проблем, но есть некоторые проблемы с автономностью, с которой, впрочем, сталкиваются не все), то откат больше невозможен. iOS 15.3.1 больше не подписывают.

Сидите на ней? Думаете, стоит или не стоит обновляться? Что же, тогда рекомендуем прочитать у нас вот эти материалы:

Как видим, новых функций в iOS 15.4 целое множество. И среди них, например, возможность разблокировать Айфон в маске (хотя масочные режимы много где отменяются). Актуально, правда, только для линеек Айфон 12 и Айфон 13.

Когда ждать iOS 15.5? Думается, через месяц, не раньше. Ну а первую бету мы ждем уже на этой неделе.

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