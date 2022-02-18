iOS 15.3 больше не подписывают, откатиться не удастся

Теперь только iOS 15.3.1.

Купертиновцы забраковали iOS 15.3. Теперь актуальной версией прошивки является 15.3.1. Если вы на нее уже перешли, откатиться обратно на простую 15.3 не получится.

Напомним, что главным нововведением iOS 15.3.1 стало исправление проблем с отображением дисплея Брайля (функция из Универсального доступа). Также были исправлены дыры в безопасности и увеличена производительность на всех поддерживаемых айфонах.

Мы же пока ждем iOS 15.4. По слухам, ее представят 8 марта.

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