iOS 15.4 дает возможность разблокировать iPhone в маске без Apple Watch — наконец-то
По-настоящему важное нововведение.
Вы уже знаете, что iOS 15.4 дает возможность использовать Face ID в маске. Без всяких танцев с бубнами и Apple Watch. Раньше такой возможности не было.
Теперь есть!
Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR
— Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022
Лицевой сканер научили запоминать уникальные особенности зоны вокруг глаз пользователя, чтобы узнать его и разблокировать айфон.
Not only can you set up Face ID to be used with a mask, but also with glasses!
(iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/HGRFwR5SaB
— Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022
Работает функция на всех смартфонах Apple с Face ID. А это:
- iPhone XR;
- iPhone X;
- iPhone XS;
- iPhone XS Max
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro;
- iPhone 11 Pro Max;
- iPhone 12;
- iPhone 12 Pro;
- iPhone 12 Pro Max;
- iPhone 13;
- iPhone 13 Pro;
- iPhone 13 Pro Max;
- iPhone 12 mini;
- iPhone 13 mini.
Приятный бонусы: появилась возможность разблокировать айфон с Face ID с очками!
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