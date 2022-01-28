iOS 15.4 дает возможность разблокировать iPhone в маске без Apple Watch — наконец-то

По-настоящему важное нововведение.

Вы уже знаете, что iOS 15.4 дает возможность использовать Face ID в маске. Без всяких танцев с бубнами и Apple Watch. Раньше такой возможности не было.

Теперь есть!

Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

Лицевой сканер научили запоминать уникальные особенности зоны вокруг глаз пользователя, чтобы узнать его и разблокировать айфон.

Not only can you set up Face ID to be used with a mask, but also with glasses! (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/HGRFwR5SaB — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

Работает функция на всех смартфонах Apple с Face ID. А это:

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone XS;

iPhone XS Max

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12 mini;

iPhone 13 mini.

Приятный бонусы: появилась возможность разблокировать айфон с Face ID с очками!

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