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iOS 15.4 дает возможность разблокировать iPhone в маске без Apple Watch — наконец-то

28 Янв, 2022

iOS 15.4 дает возможность разблокировать iPhone в маске без Apple Watch — наконец-то

По-настоящему важное нововведение.

Вы уже знаете, что iOS 15.4 дает возможность использовать Face ID в маске. Без всяких танцев с бубнами и Apple Watch. Раньше такой возможности не было.

Теперь есть!

Лицевой сканер научили запоминать уникальные особенности зоны вокруг глаз пользователя, чтобы узнать его и разблокировать айфон.

Работает функция на всех смартфонах Apple с Face ID. А это:

  • iPhone XR;
  • iPhone X;
  • iPhone XS;
  • iPhone XS Max
  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro;
  • iPhone 11 Pro Max;
  • iPhone 12;
  • iPhone 12 Pro;
  • iPhone 12 Pro Max;
  • iPhone 13;
  • iPhone 13 Pro;
  • iPhone 13 Pro Max;
  • iPhone 12 mini;
  • iPhone 13 mini.

Приятный бонусы: появилась возможность разблокировать айфон с Face ID с очками!

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