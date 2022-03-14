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iOS 15.4 вышла. Что нового и можно ли обновляться?

14 Мар, 2022

iOS 15.4 вышла. Что нового и можно ли обновляться?

Релиз iOS 15.4 состоялся 14 марта 2022.

Прошивка iOS 15.4 несет в себе много новых интересных функций, которые мы опишем ниже. Номер сборки (билд) 19E241, совпадает с ранее вышедшей 8 марта версией iOS 15.4 RC (Release Candidate), поэтому смело обновляйте свои Айфоны.

iOS 15.4 iPhone

Что нового в iOS 15.4

  • На 12-х и 13-х Айфонах теперь можно использовать распознавание по лицу Face ID при надетой на лицо маске.
  • В браузере Сафари и в приложениях при надетой маске можно использовать Apple Pay и Face ID для заполнения паролей.
  • Добавлены новые эмодзи, мы приводили их примеры вот тут. Из новых эмодзи есть рукопожатия, причем можно выбирать цвет кожи для каждой из рук.
  • На iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 и более современных голосовой помощник Siri будет озвучивать точное время и без интернет-подключения.
  • Сеансы SharePlay из FaceTime можно начинать непосредственно из всех поддерживаемых приложений.
  • Для стран Евросоюза добавлена поддержка цифровых ковид-сертификатов. Их можно загружать в приложение “Здоровье” вместе с результатами анализов и справками о выздоровлении.
  • Карты вакцинации от ковида в Apple Wallet также теперь поддерживают цифровые ковид-сертификаты Европейского Союза.
  • Переводчик веб-страниц в браузере Сафари поддерживает новые языки: итальянский и традиционный китайский.
  • К хранящемся на Айфоне паролям можно добавить свои собственные заметки.
  • В приложение “Подкасты” добавлены фильтры по сезонам. Можно также отображать  только воспроизведенные, невоспроизведенные, сохраненные или загруженные выпуски.
  • В быстрые команды добавлена возможность добавить или удалить тег. При этом в Напоминаниях теперь есть поиск по этим тегам.
  • На iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в приложении «Лупа» функция «Крупный план» теперь использует сверхширокоугольную камеру. Детализация мелких объектов благодаря этому стала лучше.
  • В Настройках можно управлять доменами почты iCloud.
  • Изменение настроек функции «Экстренный вызов — SOS». Теперь все могут набрать экстренный вызов удержанием кнопок. Если кому-то нравится предыдущий вариант – вызов пятью нажатиями, то к нему можно вернуться в настройках.

обновление iOS 15.4

Какие ошибки исправлены в iOS 15.4

  • При работе с клавиатурой иногда между числами могла случайно вставиться точка. Теперь это исправлено.
  • Иногда фото и видео на Айфоне могли не синхронизироваться с iCloud. Исправлено.
  • Функция живого прослушивания не всегда выключалась из Пункта Управления Айфона. Теперь выключается.
  • В приложении «Книги» функция универсального доступа «Экран вслух» иногда самопроизвольно выключалась. Исправлено.

Прошивка iOS 15.4 полностью совпадает с ранее обкатанной тестерами версии release candidate, поэтому подводных камней в ней не наблюдается и можете смело накатывать ее на свои Айфоны.

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