iOS 15.4 вышла. Что нового и можно ли обновляться?

Релиз iOS 15.4 состоялся 14 марта 2022.

Прошивка iOS 15.4 несет в себе много новых интересных функций, которые мы опишем ниже. Номер сборки (билд) 19E241, совпадает с ранее вышедшей 8 марта версией iOS 15.4 RC (Release Candidate), поэтому смело обновляйте свои Айфоны.

Что нового в iOS 15.4

На 12-х и 13-х Айфонах теперь можно использовать распознавание по лицу Face ID при надетой на лицо маске.

В браузере Сафари и в приложениях при надетой маске можно использовать Apple Pay и Face ID для заполнения паролей.

Добавлены новые эмодзи, мы приводили их примеры вот тут. Из новых эмодзи есть рукопожатия, причем можно выбирать цвет кожи для каждой из рук.

На iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 и более современных голосовой помощник Siri будет озвучивать точное время и без интернет-подключения.

Сеансы SharePlay из FaceTime можно начинать непосредственно из всех поддерживаемых приложений.

Для стран Евросоюза добавлена поддержка цифровых ковид-сертификатов. Их можно загружать в приложение “Здоровье” вместе с результатами анализов и справками о выздоровлении.

Карты вакцинации от ковида в Apple Wallet также теперь поддерживают цифровые ковид-сертификаты Европейского Союза.

Переводчик веб-страниц в браузере Сафари поддерживает новые языки: итальянский и традиционный китайский.

К хранящемся на Айфоне паролям можно добавить свои собственные заметки.

В приложение “Подкасты” добавлены фильтры по сезонам. Можно также отображать только воспроизведенные, невоспроизведенные, сохраненные или загруженные выпуски.

В быстрые команды добавлена возможность добавить или удалить тег. При этом в Напоминаниях теперь есть поиск по этим тегам.

На iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в приложении «Лупа» функция «Крупный план» теперь использует сверхширокоугольную камеру. Детализация мелких объектов благодаря этому стала лучше.

В Настройках можно управлять доменами почты iCloud.

Изменение настроек функции «Экстренный вызов — SOS». Теперь все могут набрать экстренный вызов удержанием кнопок. Если кому-то нравится предыдущий вариант – вызов пятью нажатиями, то к нему можно вернуться в настройках.

Какие ошибки исправлены в iOS 15.4

При работе с клавиатурой иногда между числами могла случайно вставиться точка. Теперь это исправлено.

Иногда фото и видео на Айфоне могли не синхронизироваться с iCloud. Исправлено.

Функция живого прослушивания не всегда выключалась из Пункта Управления Айфона. Теперь выключается.

В приложении «Книги» функция универсального доступа «Экран вслух» иногда самопроизвольно выключалась. Исправлено.

Прошивка iOS 15.4 полностью совпадает с ранее обкатанной тестерами версии release candidate, поэтому подводных камней в ней не наблюдается и можете смело накатывать ее на свои Айфоны.

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