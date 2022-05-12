iOS 15.5 RC вышла 12 мая 2022 — прошивка готова к релизу

Прошивка стабильная и без багов.

Вышла прошивка iOS 15.5 Release Candidate для разработчиков, зарегистрированных в Apple Developer Program. Билд 19F77. Вес прошивки превышает 5 ГБ. Если в iOS 15.5 RC не найдут серьезных ошибок, то она и станет финальной версией iOS 15.5. По первым ощущениям эта бэта «доведена до ума» и не нуждается в дальнейших доработках со стороны Apple.

Что нового в iOS 15.5

Apple Pay Cash — отправлять и получать деньги стало проще и удобнее. Прямо из приложения «Кошелек» (Wallet App). Жаль, что этот функционал не работает в России.

отправлять и получать деньги стало проще и удобнее. Прямо из приложения Жаль, что этот функционал не работает в России. Apple Podcasts — появилась новая функция, помогающая экономить место от использования подкастов на iPhone.

— появилась новая функция, помогающая экономить место от использования подкастов на iPhone. Apple Balance — именно тут теперь будет отображаться баланс Apple ID, причем Apple Balance для удобства будет находиться в приложении «Кошелек». Все пополнения баланса Apple ID с привязанных мобильных телефонов, с подарочных карт App Store и iTunes будут теперь отображаться в Apple Balance.

— именно тут теперь будет отображаться баланс Apple ID, причем Apple Balance для удобства будет находиться в приложении Titanium Card — так теперь называется Apple Card (в России ее нет).

— так теперь называется Apple Card (в России ее нет). Apple Classic — дополнение к Apple Music для классической музыки.

— дополнение к Apple Music для классической музыки. Приложение «Дом» — исправлены ошибки в приложении для управления умным домом.

Устранены ошибки, найденные в предыдущей iOS 15.4.

Актуальна ли прошивка iOS 15.5 для России?

Да не особо. Основные нововведения в России не будут работать, а предыдущая прошивка iOS 15.4 ведет себя стабильно и без нареканий.

Скоро iOS 16

В начале лета 6 июня на конференции для разработчиков Apple будет представлена следующая версия мобильной операционной системы для Айфонов — iOS 16. Мы даже собрали 10 фишек iOS 16, которые мы очень ждем.

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