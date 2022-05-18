iOS 15.6 beta 1 — что нового

Вышла iOS 15.6 beta 1 через пару дней после релиза iOS 15.5.

iOS 15.6 может быть последней прошивкой из серии 15.x перед выходом крупного обновления iOS 16.

Размер первой беты iOS 15.6 составляет более 5,5 Гигабайт (для каких-то моделей Айфонов может быть чуть больше, для каких-то чуть меньше), билд 19G5027e.

Что нового в iOS 15.6

В описании прошивки сказано, что она содержит исправление ошибок и улучшения. Мы дополним эту тему после того, как найдем новый функционал в iOS 15.6 (прошивку уже установили, тестируем).

Также вышли бета-версии для остальных устройств Apple:

iPadOS 15.6 Beta (19G5027e).

tvOS 15.6 Beta (19M5027c).

macOS 12.5 Beta (21G5027d).

macOS 11.6.7 Beta.

watchOS 8.7 Beta (19U5027c).

HomePod 15.6 Beta.

Важная информация про iOS 16

Прошивка iOS 16 будет представлена широкой публике 6 июня 2022 в первый день конференции Apple для разработчиков WWDC 2022.

Заранее предупреждаем горячие головы тех владельцев Айфонов, которые поспешат обновиться на iOS 16 при первом удобном случае (включая бета-версии прошивок iOS 16 и публичные версии).

Ранее установленные банковские приложения, например, «СберБанк Онлайн» или «ВТБ Онлайн» или «Альфа-банк» могут перестать работать на iOS 16 или станут функционировать некорректно! Это касается не только банковских, но и многих других российских приложений из App Store, которые перестали обновляться или исчезли из App Store (сами знаете почему).

Первые бета-версии прошивки iOS 16 появятся сразу после 6 июня 2022. Редакция Bloha.ru будет устанавливать и тестировать iOS 16 beta на свои смартфоны и отписываться на сайте и в социальных сетях о всех нововведениях, а также о совместимости iOS 16 с ранее установленными приложениями.

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