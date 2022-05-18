iOS 15.6 beta 1 — что нового

18 Май, 2022Новости

iOS 15.6 beta 1 — что нового

Вышла iOS 15.6 beta 1 через пару дней после релиза iOS 15.5.

iOS 15.6 может быть последней прошивкой из серии 15.x перед выходом крупного обновления iOS 16.

iOS 15.6 beta 1

Размер первой беты iOS 15.6 составляет более 5,5 Гигабайт (для каких-то моделей Айфонов может быть чуть больше, для каких-то чуть меньше), билд 19G5027e.

Что нового в iOS 15.6

В описании прошивки сказано, что она содержит исправление ошибок и улучшения. Мы дополним эту тему после того, как найдем новый функционал в iOS 15.6 (прошивку уже установили, тестируем).

Также вышли бета-версии для остальных устройств Apple:

  • iPadOS 15.6 Beta (19G5027e).
  • tvOS 15.6 Beta (19M5027c).
  • macOS 12.5 Beta (21G5027d).
  • macOS 11.6.7 Beta.
  • watchOS 8.7 Beta (19U5027c).
  • HomePod 15.6 Beta.

Важная информация про iOS 16

Прошивка iOS 16 будет представлена широкой публике 6 июня 2022 в первый день конференции Apple для разработчиков WWDC 2022.

iOS 16

Заранее предупреждаем горячие головы тех владельцев Айфонов, которые поспешат обновиться на iOS 16 при первом удобном случае (включая бета-версии прошивок iOS 16 и публичные версии).

Ранее установленные банковские приложения, например, «СберБанк Онлайн» или «ВТБ Онлайн» или «Альфа-банк» могут перестать работать на iOS 16 или станут функционировать некорректно! Это касается не только банковских, но и многих других российских приложений из App Store, которые перестали обновляться или исчезли из App Store (сами знаете почему).

Первые бета-версии прошивки iOS 16 появятся сразу после 6 июня 2022. Редакция Bloha.ru будет устанавливать и тестировать iOS 16 beta на свои смартфоны и отписываться на сайте и в социальных сетях о всех нововведениях, а также о совместимости iOS 16 с ранее установленными приложениями.


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