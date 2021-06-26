iOS 15 beta 2 сравнили по скорости с iOS 14.6

Какая быстрее?

На YouTube-канале iAppleBytes появилось видео со сравнением скорости работы свежей iOS 15 beta 2, представленной ранее на этой неделе, и стабильной iOS 14.6.

Смотрим.



Тестирование проводилось как на современных айфонах, так и на возрастных моделях, поддерживающих iOS 14 и 15.

Выводы оптимистичные — вторая бета новой iOS 15 работает столь же быстро, как и финальная iOS 14.6. Да, приложения открываются на новой ОС чуть медленнее, но заметить это можно только, если сильно присматриваться. Бенчмарки показывают идентичные результаты.

Так что мы вправе надеяться, что финальная iOS 15 окажется быстрее iOS 14 абсолютно на всех айфонах.

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