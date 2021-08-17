iOS 15 beta 6 вышла — что нового?
Новая бета.
Релиз финальной iOS 15 все ближе. И сегодня компания Apple представила шестую бета-версию. В ней исправлены ошибки, повышена производительность.
Номер сборки — 19A5318f. Вес составляет примерно 0,5 ГБ.
Значительных нововведений пока не замечено. Но они наверняка есть. Покопаемся, выясним и обо всем вам расскажем. Ну и вы делитесь, если что обнаружите раньше.
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