iOS 15 — чего мы хотим от новой ОС для iPhone?
Вот чего.
Твиттер Apple Hub, хорошо известный поклонникам «яблочного» бренда, провел опрос на тему того, чего хотят видеть пользователи в iOS 15.
Выяснилось следующее:
- Владельцы айфонов хотят видеть заряд батареи в процентах в правом верхнем углу (как это было раньше, до iPhone X);
- Возможность размещать виджеты на экране блокировки;
- Разделение экрана для многозадачности;
- Более умная Siri;
- Возможность переименовать Siri и вызывать ее тем словом, которым хочется;
- Поддержка джойстика Nintendo Switch Pro;
- Возможность просмотра истории транзакций, сделанных через Apple Watch, на айфоне;
- Новый системный шрифт;
- Обновленные рингтоны;
- Улучшенные карты Apple Maps;
- Уменьшенный размер значков уведомлений;
- Дактилоскопический датчик в экране (но это все-таки железо);
- Приложение чат (объединяющее Face Time, iMessage и так далее);
- Функция Always on Display (дисплей всегда включен).
What new features would you like to see in iOS 15? pic.twitter.com/hfQuTBnOpW
— Apple Hub (@theapplehub) February 6, 2021
А что бы хотели видеть наши читатели?
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