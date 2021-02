iOS 15 — чего мы хотим от новой ОС для iPhone?

Вот чего.

Твиттер Apple Hub, хорошо известный поклонникам «яблочного» бренда, провел опрос на тему того, чего хотят видеть пользователи в iOS 15.

Выяснилось следующее:

What new features would you like to see in iOS 15? pic.twitter.com/hfQuTBnOpW

— Apple Hub (@theapplehub) February 6, 2021