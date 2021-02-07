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iOS 15 — чего мы хотим от новой ОС для iPhone?

7 Фев, 2021

iOS 15 — чего мы хотим от новой ОС для iPhone?

Вот чего.

Твиттер Apple Hub, хорошо известный поклонникам «яблочного» бренда, провел опрос на тему того, чего хотят видеть пользователи в iOS 15.

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Выяснилось следующее:

  • Владельцы айфонов хотят видеть заряд батареи в процентах в правом верхнем углу (как это было раньше, до iPhone X);
  • Возможность размещать виджеты на экране блокировки;
  • Разделение экрана для многозадачности;
  • Более умная Siri;
  • Возможность переименовать Siri и вызывать ее тем словом, которым хочется;
  • Поддержка джойстика Nintendo Switch Pro;
  • Возможность просмотра истории транзакций, сделанных через Apple Watch, на айфоне;
  • Новый системный шрифт;
  • Обновленные рингтоны;
  • Улучшенные карты Apple Maps;
  • Уменьшенный размер значков уведомлений;
  • Дактилоскопический датчик в экране (но это все-таки железо);
  • Приложение чат (объединяющее Face Time, iMessage и так далее);
  • Функция Always on Display (дисплей всегда включен).

А что бы хотели видеть наши читатели?

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