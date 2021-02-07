iOS 15 — чего мы хотим от новой ОС для iPhone?

Вот чего.

Твиттер Apple Hub, хорошо известный поклонникам «яблочного» бренда, провел опрос на тему того, чего хотят видеть пользователи в iOS 15.

Выяснилось следующее:

Владельцы айфонов хотят видеть заряд батареи в процентах в правом верхнем углу (как это было раньше, до iPhone X);

(как это было раньше, до iPhone X); Возможность размещать виджеты на экране блокировки ;

; Разделение экрана для многозадачности ;

; Более умная Siri;

Возможность переименовать Siri и вызывать ее тем словом, которым хочется;

и вызывать ее тем словом, которым хочется; Поддержка джойстика Nintendo Switch Pro;

Возможность просмотра истории транзакций, сделанных через Apple Watch, на айфоне;

Новый системный шрифт;

Обновленные рингтоны;

Улучшенные карты Apple Maps;

Уменьшенный размер значков уведомлений;

Дактилоскопический датчик в экране (но это все-таки железо);

(но это все-таки железо); Приложение чат (объединяющее Face Time, iMessage и так далее);

Функция Always on Display (дисплей всегда включен).

What new features would you like to see in iOS 15? pic.twitter.com/hfQuTBnOpW — Apple Hub (@theapplehub) February 6, 2021

А что бы хотели видеть наши читатели?

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