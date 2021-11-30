iOS 15 ломает подключение к авто по Bluetooth в смартфонах серий iPhone 12 и 13
В чем же дело?
Портал 9to5Mac обратил внимание на баг, с которым столкнулись многие владельцы айфонов поколений Айфон 12 и Айфон 13 с установленной iOS 15.1. Пользователи не могут пользоваться функцией Hands-Free в своих машинах при беспроводном подсоединении через Bluetooth.
Особенно часто на эту проблему жалуются владельцы машин Toyota. Также есть жалобы от обладателей Audi и Volvo, но их намного меньше. К сожалению, апдейт до iOS 15.1.1 данный баг не исправляет. И даже специальное ПО для машин без CarPlay корректно не работает в штатном режиме. Вызовы в систему авто не идут, срываются или виснут.
Ясно, что проблема в iOS. И, видимо, ее исправят в iOS 15.2 или чуть позже.
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