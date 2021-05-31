iOS 15 — мультизадачность, разделенный экран, виджеты на экране блокировки и другое
Концептуальная iOS 15.
В сети появились концептуальные изображения iOS 15. Судя по всему, примерно так и будет выглядеть новая операционная система от Apple.
Смотрим видео.
Интересно, да?
Какие интересные новые фишки мы видим в ролике:
- Режим разделенного экрана для одновременного запуска нескольких изображений (сейчас для этого требуется отдельное приложение).
- Виджеты на экране блокировки.
- Иконки в стиле macOS Big Sur.
- Режим сна (Goodnight Mode).
- Показ времени, когда iPhone подключен к MagSafe.
Осталось дождаться WWDC 2021. Конференция, напомним, стартует 7 июня. Там же покажут macOS 12, следующую watchOS и многое другое.
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