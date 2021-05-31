iOS 15 — мультизадачность, разделенный экран, виджеты на экране блокировки и другое

Концептуальная iOS 15.

В сети появились концептуальные изображения iOS 15. Судя по всему, примерно так и будет выглядеть новая операционная система от Apple.

Смотрим видео.

Интересно, да?

Какие интересные новые фишки мы видим в ролике:

Режим разделенного экрана для одновременного запуска нескольких изображений (сейчас для этого требуется отдельное приложение).

(сейчас для этого требуется отдельное приложение). Виджеты на экране блокировки.

Иконки в стиле macOS Big Sur.

Режим сна (Goodnight Mode).

Показ времени, когда iPhone подключен к MagSafe.

Осталось дождаться WWDC 2021. Конференция, напомним, стартует 7 июня. Там же покажут macOS 12, следующую watchOS и многое другое.

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