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iOS 15 — мультизадачность, разделенный экран, виджеты на экране блокировки и другое

31 Май, 2021

iOS 15 — мультизадачность, разделенный экран, виджеты на экране блокировки и другое

Концептуальная iOS 15.

В сети появились концептуальные изображения iOS 15. Судя по всему, примерно так и будет выглядеть новая операционная система от Apple.

Смотрим видео.

 

Интересно, да?

Какие интересные новые фишки мы видим в ролике:

  • Режим разделенного экрана для одновременного запуска нескольких изображений (сейчас для этого требуется отдельное приложение).
  • Виджеты на экране блокировки.
  • Иконки в стиле macOS Big Sur.
  • Режим сна (Goodnight Mode).
  • Показ времени, когда iPhone подключен к MagSafe. 

Осталось дождаться WWDC 2021. Конференция, напомним, стартует 7 июня. Там же покажут macOS 12, следующую watchOS и многое другое.

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