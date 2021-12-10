iOS 15 невероятно популярна — она стоит на 60% iPhone
Быстро!
Операционная система iOS 15 стоит почти на 60% айфонов, которые используются в мире.
На это ушло менее 3 месяцев!
Впечатляет? Безусловно. И одновременно нет! Дело в том, что iOS 14 годом ранее за тот же период времени уже была установлена на 80% айфонов.
Считаем, что это справедливо. Прошлая айос была куда более новаторской и интересной. Нынешняя же — всего лишь ее апгрейд.
Кроме того, если iOS 14 сразу отлично работала, то с iOS 15 на старте наблюдались проблемы. Которые решаются до сих пор…
Хочется надеяться, что в iOS 15.2 большинство ошибок уйдёт в прошлое.
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