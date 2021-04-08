iOS 15 получит обновленный центр управления в стиле macOS Big Sur

И еще много нового.

Если подумать, официальный анонс iOS 15 близко. Систему представят в рамках конференции WWDC 2021. Напомним, мероприятие пройдет с 7 по 11 июня.

Интересно, какой будет iOS 15? Французскому сайту iPhoneSoft удалось узнать несколько подробностей.

Согласно инсайдерам, в iOS 15 круто изменится центр управления.

Он станет напоминать аналог из macOS Big Sur. Эту часть интерфейса сделают более четкой и компактной.

Взглянуть на новинку позволят не сразу. Она дебютирует в одной из бета-версий iOS 15. В четвертой или пятой по счету.

Также сообщается о поддержке двойной аутентификации. С помощью Face ID и Touch ID одновременно.

Звучит логично. Многие приписывают iPhone 13 подэкранный сканер отпечатков пальцев. Face ID тоже никуда не денется.

Увы, iPhoneSoft – не самый известный ресурс. На 100% его информации доверять не стоит.

Источник: macrumors.com

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