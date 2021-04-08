iOS 15 получит обновленный центр управления в стиле macOS Big Sur
И еще много нового.
Если подумать, официальный анонс iOS 15 близко. Систему представят в рамках конференции WWDC 2021. Напомним, мероприятие пройдет с 7 по 11 июня.
Интересно, какой будет iOS 15? Французскому сайту iPhoneSoft удалось узнать несколько подробностей.
Согласно инсайдерам, в iOS 15 круто изменится центр управления.
Он станет напоминать аналог из macOS Big Sur. Эту часть интерфейса сделают более четкой и компактной.
Взглянуть на новинку позволят не сразу. Она дебютирует в одной из бета-версий iOS 15. В четвертой или пятой по счету.
Также сообщается о поддержке двойной аутентификации. С помощью Face ID и Touch ID одновременно.
Звучит логично. Многие приписывают iPhone 13 подэкранный сканер отпечатков пальцев. Face ID тоже никуда не денется.
Увы, iPhoneSoft – не самый известный ресурс. На 100% его информации доверять не стоит.
Источник: macrumors.com
Читайте также:
- Обновленная иконка Apple Music намекает на дизайн iOS 15
- Какой будет iOS 15 – много классных рендеров
- Когда выйдет iOS 15 и на каких айфонах запустится
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.