iOS 15 представят 7 июня — Apple назвала дату WWDC 2021

Наконец-то дата стала известна.

Вслед за первым официальным упоминанием iOS 15 купертиновцы назвали дату проведения конференции WWDC 2021. Она пройдет в режиме онлайн (пандемия коронавируса, увы, не закончилась). Старт назначен на 7 июня.

Apple также представит операционные системы macOS 12, watchOS 8 и tvOS 15. И начнется бесконечная череда бета-версий. Все так, как мы любим.

Продлится WWDC 2021 до 11 июня. Девелоперы смогут пообщаться с сотрудниками Apple, разузнать о новых функциях операционных систем, чтобы начать создавать приложения.

А новые девайсы покажут? Вряд ли. Но шанс есть. Например, на первую демонстрацию нового iMac и следующего MacBook Pro.

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