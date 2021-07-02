iOS 15 public beta 2 долго устанавливается? Не нервничайте, наберитесь терпения

Просто ждите.

Решились установить публичную бета-версию iOS 15? Мы это уже сделали. Особых проблем не заметили. Кроме одной. Устанавливается она слишком долго.

Причем, как на старом iPhone SE первого поколения, так и на новеньком iPhone 12 Pro. Таким образом, вне зависимости от того, какой у вас айфон, вы очевидно также столкнетесь с этим.

Главное не нервничать, не пытаться перезагрузить смартфон во время установки или произвести какие-либо другие манипуляции. Рискуете превратить ваш девайс в кирпич.

Просто успокойтесь и ждите. Возможно, что на строке установка (то, что ниже на скриншоте) айфон будет находиться 15-20 минут. У нас было так. И на прошке, и на СЕшке.

Потом пойдет сам процесс установки на черном экране. Тоже более долгий, чем при установке других версий ОС или, если вы раньше их ставили, предыдущих бет. Это тоже нормально!

Короче говоря, просто подождите и потерпите!

Да, иногда после скачивания файла iOS 15 beta 2 при попытке установки может вылезать ошибка сбоя. Перезагрузите айфон, попытайтесь снова. Снова ошибка? Пробуйте еще раз. В итоге получится.

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