iOS 15 — самая непопулярная iOS за последние годы

Вот так.

Сообщается, что iOS 15 стала самой непопулярной iOS за последние годы. Сейчас на нее перешли лишь около 20% активных пользователей айфонов, сообщает MixPanel. В прошлом году примерно за то же время пользовательская база iOS 14 превысила 40%.

За первые два дня после релиза iOS 15 на нее перешли в 2 раза меньше обладателей айфонов, чем на iOS 14 годом ранее.

Сообщается, что 73,5% пользователей айфонов по-прежнему используют iOS 14. Еще около 5,8% «сидят» на более старых iOS.

С чем связана столь низкая популярность iOS 15? Очевидно, что с малым количеством нововведений. iOS 15 — по сути апдейт iOS 14 уровня iOS 14.5.

Согласны? Почему да? Нет? Тоже почему?

Читаем на Блохе:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)