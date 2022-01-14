iOS 15 стоит лишь на 63% айфонов — она распространяется медленнее iOS 14 и iOS 13
Интересная статистика.
Купертиновцы раскрыли информацию о распространении iOS 15. Данные говорят о том, что iOS 15 ставят на айфоны не так быстро, как когда-то iOS 14 и iOS 13.
iOS 15 стоит на 63% всех современных айфонов. Доля iOS 14 внушительная — 30%. Еще 7% приходится на iOS 13 и ниже.
Если говорить об устройствах, выпущенных с 2018-го года, то доля выше: 72%. iOS 14 по-прежнему используют 26% пользователей современных айфонов. Более старые iOS стоят на 2% 4-летних (и более новых) девайсов.
К слову, за три месяца после выхода iOS 14 она стояла на 81% iPhone. А iOS 13 — на 77%.
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