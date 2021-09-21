iOS 15 уже взломали — всего через сутки после релиза

Так быстро.

Только вчера купертиновцы выкатили финальную версию прошивки iOS 15, а уже сегодня стало известно об ее взломе. Точнее об обходе экрана блокировки.

Эксперт по безопасности показал, как можно войти в Айфон, не зная пароля, несмотря на то, что смартфон заблокирован с помощью Face ID или Touch ID.



Для этого специалист воспользовался голосовым помощником Siri и функцией VoiceOver. С помощью этой связки он вошел в приложение Заметки, а там, как известно, часто находятся конфиденциальные данные (пароли, номера карт, логины и прочее, прочее). Будем надеяться, что Apple сможет закрыть эту дыру в безопасности.

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