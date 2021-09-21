Новости

iOS 15 уже взломали — всего через сутки после релиза

21 Сен, 2021

iOS 15 уже взломали — всего через сутки после релиза

Так быстро.

Только вчера купертиновцы выкатили финальную версию прошивки iOS 15, а уже сегодня стало известно об ее взломе. Точнее об обходе экрана блокировки.

Эксперт по безопасности показал, как можно войти в Айфон, не зная пароля, несмотря на то, что смартфон заблокирован с помощью Face ID или Touch ID.

 
Для этого специалист воспользовался голосовым помощником Siri и функцией VoiceOver. С помощью этой связки он вошел в приложение Заметки, а там, как известно, часто находятся конфиденциальные данные (пароли, номера карт, логины и прочее, прочее). Будем надеяться, что Apple сможет закрыть эту дыру в безопасности.

Интересное на Блохе:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий

Apple 2021