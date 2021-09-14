iOS 15 выходит 20 сентября

Ждем.

Увы, но 14 сентября iOS 15 не вышла. В ходе большой презентации Apple лишь сообщила, что представит финальную версию новой операционной системы 20 сентября.

Тогда же, в понедельник, появятся iPadOS 15, watchOS 8 и tvOS 15.

Покаже обновляемся до iOS 14.8 и ждем…

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