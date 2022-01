iOS 16 на первом, возможно, реальном изображении — крутые виджеты InfoShack

Какая она, новая iOS?

Инсайдер под ником LeaksApplePro опубликовал изображение работающей iOS 16. Официально ее представят летом, на WWDC 2022.

Что главное? Продвинутые виджеты с возможностью глубокой настройки. Они также станут более интерактивными.

Также добавят так называемые виджеты InfoShack, с помощью которых владельцы айфонов смогут получать доступ к контактам прямо на рабочем столе, регулировать жестами яркость, включать и выключать фонарь и прочее. Главная задача программистов — повысить удобство и скорость выполнения привычных действий.

🔴EXCLUSIVE: iOS 16.

Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these “big widgets” internally named InfoShack.

Will tell you more about them soon. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 26, 2022