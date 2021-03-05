iOS сообщит, если за вами следят с помощью “Локатора”

Подложив AirTag или другое устройство.

“Локатор” – отличное приложение. Многим оно также известно как Find My. Программа позволяет находить потерянные гаджеты Apple.

Как выяснилось, “Локатор” можно использовать для слежки. Например, спрятав девайс Apple в чьей-нибудь сумке. Будущие метки AirTag тоже подойдут.

Гиганту из Купертино такой сценарий не нравится. Сообщается, что в бете iOS 14.5 появилась интересная функция.

iOS 14.5 автоматически обнаруживает подобных “шпионов”. И предупреждает пользователя, что вместе с ним перемещаются неизвестные устройства, отслеживаемые “Локатором”.

Нежелательные элементы iOS предложит отключить. Сказанное даст возможность сохранить свое местоположение в тайне.

Согласитесь, отличное нововведение. Особенно с учетом скорого дебюта AirTag.

Источник: theverge.com

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