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iPad 9: цена, дата выхода, характеристики

14 Сен, 2021

iPad 9: цена, дата выхода, характеристики

Наконец-то!

Apple представила новый iPad в ходе осенней презентации Apple. Это iPad 9. Планшет стоит недорого, но обладает достойными параметрами. Расскажем подробнее ниже.

Начнем с цены.

Цена

Новый iPad стоит столько же, сколько и предыдущий. От 329 долларов.

Характеристики

  • SoC: A13 Bionic
  • Основная камера: 12 Мп, поддержка Center Stage (ставите iPad на стол, ходите вокруг него, а камера все равно фокусируется на вас)
  • Дисплей:
  • ОЗУ:
  • Флеш-память:
  • Аккумулятор:
  • Остальное:

Дата выхода

Предзаказы уже стартовали!

 

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