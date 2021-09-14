iPad 9: цена, дата выхода, характеристики

Наконец-то!

Apple представила новый iPad в ходе осенней презентации Apple. Это iPad 9. Планшет стоит недорого, но обладает достойными параметрами. Расскажем подробнее ниже.

Начнем с цены.

Цена

Новый iPad стоит столько же, сколько и предыдущий. От 329 долларов.

Характеристики

SoC: A13 Bionic

Основная камера: 12 Мп, поддержка Center Stage (ставите iPad на стол, ходите вокруг него, а камера все равно фокусируется на вас)

Дисплей:

ОЗУ:

Флеш-память:

Аккумулятор:

Остальное:

Дата выхода

Предзаказы уже стартовали!

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