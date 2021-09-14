iPad 9: цена, дата выхода, характеристики
Наконец-то!
Apple представила новый iPad в ходе осенней презентации Apple. Это iPad 9. Планшет стоит недорого, но обладает достойными параметрами. Расскажем подробнее ниже.
Начнем с цены.
Цена
Новый iPad стоит столько же, сколько и предыдущий. От 329 долларов.
Характеристики
- SoC: A13 Bionic
- Основная камера: 12 Мп, поддержка Center Stage (ставите iPad на стол, ходите вокруг него, а камера все равно фокусируется на вас)
- Дисплей:
- ОЗУ:
- Флеш-память:
- Аккумулятор:
- Остальное:
Дата выхода
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