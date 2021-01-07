iPad 9 позаимствует дизайн у iPad Air 3

Планшет станет тоньше и легче.

Каким будет iPad 9? Ресурс Macotakara раздобыл информацию у китайских поставщиков. Они рассказали, как будет выглядеть модель 9 поколения. Внешность планшета никого не удивит.

Если верить инсайдерам, iPad 9 мало отличается по дизайну от iPad Air 3. Последний, напомним, Apple выпустила весной прошлого года. Диагональ экрана новинки при этом составляет 10,2 дюйма – как у iPad 8.

Чем еще интересен iPad 9? В Купертино снизили вес устройства до 460 г. Плюс Apple сделала корпус менее громоздким. Его толщина равна 6,3 мм. Согласитесь, звучит здорово.

Кроме того, заявлено наличие сканера Touch ID, портов Lightning, а также дисплея с полным ламинированием и антибликовым покрытием. Увы, о дате анонса источники умалчивают.

Источник: iclarified.com

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