iPad Air 2022 и iPad Air 4 — в чем разница?
Надо ли менять?
iPad Air 2022, представленный 8 марта, внешне почти такой же, как iPad Air 4. Какова разница между планшетами? Надо ли менять старый на новый?
Расскажем.
- Корпус и размеры: габариты идентичные, 24,76 на 17,85 на 0,61 см. Весит новый планшет 0,461 кг. Старый легче на 3 грамма. Расцветок много и там, и там.
- Экран: одинаковые. Оба 10,9-дюймовыйе. У обоих дисплеи Liquid Retina. Разрешение 2360 на 1640 пикселей. Яркость 500 нит.
- Железо: iPad Air 2022 оснащен чипом M1. У iPad Air 4 внутри A14 Bionic. Новинка в разы мощнее! Но приложения то одинаковые, так что вряд ли кто-то заменит разницу. ОЗУ у нового iPad Air 8 ГБ, у старого всего 4 ГБ. Вот это беда! Много вкладок в Safari на старом iPad Air не смогут. Флеш-памяти может быть 64 или 256 ГБ в обоих планшетах.
- Камеры: у iPad Air 2022 тыльная камера на 12 Мп (f/1.8, Smart HDR 3). Селфи-камера iPad Air 2022 тоже 12 Мп (но f/2.4 и с 2-кратным оптическим зумом + поддержка функции В Центре Внимания). Задняя камера у iPad Air 4 с теми же характеристиками, а вот селфи-камеры значительно хуже, всего лишь на 7 Мп.
- Что еще? У iPad Air 2022 есть 5G, а у iPad Air 4 — 4G.
Стоит ли менять? Если у вас есть iPad Air 4, то точно нет. Цена на iPad Air 5 в текущих реалиях будет безумно высокой. Все фишки не имеют критического значения, которые могли бы компенсировать такой ценник.
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