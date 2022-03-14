iPad Air 2022 и iPad Air 4 — в чем разница?

Железо

Новинка в разы мощнее! Но приложения то одинаковые, так что вряд ли кто-то заменит разницу

ОЗУ у нового iPad Air 8 ГБ, у старого всего 4 ГБ. Вот это беда!

Много вкладок в Safari на старом iPad Air не смогут