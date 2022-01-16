iPad Air 5: характеристики, цена, дата выхода
Великолепный планшет.
iPad Air 4 вышел в 2020-м году. Очевидно, что весной Apple выпустит наследника. Инсайдеры уже раскрывают характеристики iPad Air 5.
Они будут такими.
Характеристики
- SoC: A15 Bionic, 5G
- Дисплей: 10,9-дюймовый OLED, 120 Гц
- Touch ID в кнопке, Face ID не будет
- Селфи-камера: 12 Мп
- Флеш-память: от 128 ГБ
- Аккумулятор: емкость неизвестна, но ожидается, что работать планшет будет до 12 часов на 100% заряде
Дата выхода
Весна 2022.
Цена
От 55 тысяч рублей.
Что еще?
- Первые обзоры iPad Air 4 — изумительный планшет
- iPad Pro 2022 на качественных рендерах — похож на гигантский Айфон 13 Про
- Не до конца идеальный — Apple может отозвать iPad mini 6 из-за искажений на экране
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.