iPad Air 5: характеристики, цена, дата выхода

Великолепный планшет.

iPad Air 4 вышел в 2020-м году. Очевидно, что весной Apple выпустит наследника. Инсайдеры уже раскрывают характеристики iPad Air 5.

Они будут такими.

Характеристики

SoC: A15 Bionic, 5G

Дисплей: 10,9-дюймовый OLED, 120 Гц

Touch ID в кнопке, Face ID не будет

Селфи-камера: 12 Мп

Флеш-память: от 128 ГБ

Аккумулятор: емкость неизвестна, но ожидается, что работать планшет будет до 12 часов на 100% заряде

Дата выхода

Весна 2022.

Цена

От 55 тысяч рублей.

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