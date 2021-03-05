iPad Air первым получит OLED-экран
Но придется подождать.
Сообщается, что Apple хочет обновить дисплеи своих планшетов. Новые “таблетки” создадут на базе панелей OLED.
Первой моделью с OLED станет iPad Air. На это намекают источники DigiTimes. Они узнали, что таким экраном оснастят некий 10,9-дюймовый iPad.
Сказанное совпадает с диагональю iPad Air 4 (2020). Вероятно, речь идет именно о линейке Air.
Согласно DigiTimes, OLED-версию iPad Air запустят в производство в конце 2021. Официальный анонс состоится в 2022.
Потом Apple возьмется за 12,9-дюймовые iPad Pro. Также компания планирует улучшить некоторые MacBook Pro.
Помешает ли OLED внедрению Mini LED? Они будут существовать бок о бок. Технологии нацелены на разные группы потребителей.
Источник: techradar.com
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