iPad Air первым получит OLED-экран

Но придется подождать.

Сообщается, что Apple хочет обновить дисплеи своих планшетов. Новые “таблетки” создадут на базе панелей OLED.

Первой моделью с OLED станет iPad Air. На это намекают источники DigiTimes. Они узнали, что таким экраном оснастят некий 10,9-дюймовый iPad.

Сказанное совпадает с диагональю iPad Air 4 (2020). Вероятно, речь идет именно о линейке Air.

Согласно DigiTimes, OLED-версию iPad Air запустят в производство в конце 2021. Официальный анонс состоится в 2022.

Потом Apple возьмется за 12,9-дюймовые iPad Pro. Также компания планирует улучшить некоторые MacBook Pro.

Помешает ли OLED внедрению Mini LED? Они будут существовать бок о бок. Технологии нацелены на разные группы потребителей.

Источник: techradar.com

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