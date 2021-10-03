iPad Air с экраном OLED в этом году не ждите

Увы.

Легендарный Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), не нуждающийся в представлении, заявил, что купертиновцы не станут выпускать в этом году iPad Air с OLED-дисплеем.

По его словам, следующий iPad Air получит традиционную IPS-панель. Изначально в Apple хотели использован OLED-экран, но затем передумали из соображений качества и стоимости. В надежности OLED-панели для Air купертиновцы почему-то не уверены на 100%.

Впрочем, не исключено, что Apple попросту не хочет, чтобы iPad Air с OLED-дисплеем конкурировал с iPad Pro.

Что касается 11-дюймового iPad Pro с mini-LED, то, по словам господина Куо, такой планшет появится в 2022 году.

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