iPad mini 2021 — характеристики, цена в России, дата выхода
Компактный iPad 2021.
В ходе осенней презентации 2021 купертиновцы показали планшет iPad mini нового поколения. У девайса дизайн в духе iPad Pro, поддержка Apple Pencil 2 и много других крутых фишек. Чем он хорош, сколько стоит и когда его можно будет приобрести? Об этом в этой заметке.
Вперед!
Цена
От 499 долларов.
Цены в России
- iPad mini с накопителем на 64 ГБ и Wi-Fi: 48 тысяч рублей
- iPad mini с накопителем на 256 ГБ и Wi-Fi: 62 тысячи рублей
- iPad mini с накопителем на 64 ГБ и Wi-Fi + Cellular: 62 тысячи рублей
- iPad mini с накопителем на 256 ГБ и Wi-Fi + Cellular: 76 тысяч рублей
Характеристики
- SoC: 6-ядерный A15 Bionic.
- Основная камера: 12 Мп, поддержка Center Stage (ставите iPad на стол, ходите вокруг него, а камера все равно фокусируется на вас)
- Дисплей: 8,3-дюймовый дисплей с яркостью 500 нит, поддержкой TrueTone и DCI-P3
- Флеш-память: 64, 256 ГБ
- Порт USB Type-C
- Поддержка 5G
- Остальное: Touch ID в кнопке сверху, кнопки Home больше нет
- Расцветки: розовый, серый, фиолетовый, звездный свет
Дата выхода
Предзаказ в России начнется 22 сентября.
Продажи с 24 сентября.
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