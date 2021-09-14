iPad mini 2021 — характеристики, цена в России, дата выхода

Компактный iPad 2021.

В ходе осенней презентации 2021 купертиновцы показали планшет iPad mini нового поколения. У девайса дизайн в духе iPad Pro, поддержка Apple Pencil 2 и много других крутых фишек. Чем он хорош, сколько стоит и когда его можно будет приобрести? Об этом в этой заметке.

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Цена

От 499 долларов.

Цены в России

iPad mini с накопителем на 64 ГБ и Wi-Fi: 48 тысяч рублей

iPad mini с накопителем на 256 ГБ и Wi-Fi: 62 тысячи рублей

iPad mini с накопителем на 64 ГБ и Wi-Fi + Cellular: 62 тысячи рублей

iPad mini с накопителем на 256 ГБ и Wi-Fi + Cellular: 76 тысяч рублей

Характеристики

SoC: 6-ядерный A15 Bionic.

Основная камера: 12 Мп, поддержка Center Stage (ставите iPad на стол, ходите вокруг него, а камера все равно фокусируется на вас)

Дисплей: 8,3-дюймовый дисплей с яркостью 500 нит, поддержкой TrueTone и DCI-P3

Флеш-память: 64, 256 ГБ

Порт USB Type-C

Поддержка 5G

Остальное: Touch ID в кнопке сверху, кнопки Home больше нет

Расцветки: розовый, серый, фиолетовый, звездный свет

Дата выхода

Предзаказ в России начнется 22 сентября.

Продажи с 24 сентября.

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