iPad mini 6 будет другим — смотрим на рендеры

Вон он какой.

Авторитетный сетевой аналитик Джон Проссер (Jon Prosser) раскрыл дизайн iPad mini 6. По его словам, они созданы на базе чертежей и фотографиях реальных тестовых корпусов. Так что доверять этим картинкам вполне можно. Тем более, что это Проссер, который традиционно оказывается прав.

Посмотрим же на новый iPad mini, который сам господин Проссер называет по-настоящему другим. И правда, он сильно отличается от предыдущего.

Тут и тонкие рамки экрана, и Touch ID в кнопке вкл/выкл, и иной корпус (больше напоминает iPad Air последнего поколения).

Кроме того, по словам аналитика, у iPad mini 6 будет свой собственный эксклюзивный стилус.

Он окажется меньше по размеру, чем у больших iPad. Ну и, конечно, не забываем о поддержке 5G. Аппаратная основа? A14 Bionic.

Дата выхода? Конец года.

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