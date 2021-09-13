iPad mini 6 на фото — первые подробности, цены, характеристики, размеры
Сенсация!
Инсайдер Маджин Бу опубликовал первое реальное изображение планшета iPad mini шестого поколения. Вероятно, что девайс все-таки представят совсем скоро. Также раскрываются все характеристики и цена устройства.
Посмотрим на планшет.
iPad mini 6
all the information I have#Apple #iPadMini6 pic.twitter.com/GRyNwiUrt9
— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) September 12, 2021
Ключевая информация:
- Итак, iPad mini 6 получит 8,4-дюймовый дисплей. Габариты корпуса составят 206 на 138 на 6,1 мм.
- Доступен гаджет будет в зеленой, синей, серой, серебристой и золотой расцветках.
- Заявлена поддержка Apple Pencil.
- Планшет оснастят двумя динамиками и двумя портами USB Type-C.
- Аппаратной основой новинки станет чип A14 Bionic.
- iPad mini 6 сможет работать в сетях 5G.
- Доступные варианты накопителя: 64, 128, 256 ГБ.
- Кнопки Home нет. Сканер отпечатков пальцев находится сбоку.
И, наконец, ценник. От $399 до $679.
Старт продаж намечен на ноябрь.
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