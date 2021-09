iPad mini 6 на фото — первые подробности, цены, характеристики, размеры

Сенсация!

Инсайдер Маджин Бу опубликовал первое реальное изображение планшета iPad mini шестого поколения. Вероятно, что девайс все-таки представят совсем скоро. Также раскрываются все характеристики и цена устройства.

Посмотрим на планшет.

iPad mini 6

all the information I have#Apple #iPadMini6 pic.twitter.com/GRyNwiUrt9

— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) September 12, 2021