iPad mini 6 на фото — первые подробности, цены, характеристики, размеры

Сенсация!

Инсайдер Маджин Бу опубликовал первое реальное изображение планшета iPad mini шестого поколения. Вероятно, что девайс все-таки представят совсем скоро. Также раскрываются все характеристики и цена устройства.

Посмотрим на планшет.

Ключевая информация:

Итак, iPad mini 6 получит 8,4-дюймовый диспле й . Габариты корпуса составят 206 на 138 на 6,1 мм .

. Габариты корпуса составят . Доступен гаджет будет в зеленой, синей, серой, серебристой и золотой расцветках.

Заявлена поддержка Apple Pencil.

Планшет оснастят двумя динамиками и двумя портами USB Type-C.

Аппаратной основой новинки станет чип A14 Bionic .

. iPad mini 6 сможет работать в сетях 5G.

Доступные варианты накопителя: 64, 128, 256 ГБ.

Кнопки Home нет. Сканер отпечатков пальцев находится сбоку.

И, наконец, ценник. От $399 до $679.

Старт продаж намечен на ноябрь.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)