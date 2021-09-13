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iPad mini 6 на фото — первые подробности, цены, характеристики, размеры

13 Сен, 2021

iPad mini 6 на фото — первые подробности, цены, характеристики, размеры

Сенсация!

Инсайдер Маджин Бу опубликовал первое реальное изображение планшета iPad mini шестого поколения. Вероятно, что девайс все-таки представят совсем скоро. Также раскрываются все характеристики и цена устройства.

Посмотрим на планшет.

Ключевая информация:

  • Итак, iPad mini 6 получит 8,4-дюймовый дисплей. Габариты корпуса составят 206 на 138 на 6,1 мм.
  • Доступен гаджет будет в зеленой, синей, серой, серебристой и золотой расцветках.
  • Заявлена поддержка Apple Pencil.
  • Планшет оснастят двумя динамиками и двумя портами USB Type-C.
  • Аппаратной основой новинки станет чип A14 Bionic.
  • iPad mini 6 сможет работать в сетях 5G.
  • Доступные варианты накопителя: 64, 128, 256 ГБ.
  • Кнопки Home нет. Сканер отпечатков пальцев находится сбоку.

И, наконец, ценник. От $399 до $679.

Старт продаж намечен на ноябрь.

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