iPad mini Pro выйдет во второй половине 2021 года
Но известно о нем мало.
Ходят слухи, что Apple готовится представить iPad mini шестого поколения. По некоторым источникам – это случится уже в марте. На весенней презентации.
Впрочем, есть и другие данные. Вот свежая утечка из Азии. Один южнокорейский блог сообщил о разработке iPad mini Pro.
Сведения предоставил сайт Naver. Ресурс заявил о существовании модели iPad mini Pro. Она появится в продаже во второй половине года.
Naver выяснил, что планшет находится на стадии проектирования “P2”. В скором времени гаджету предстоят технические испытания.
Если новинка пройдет проверку, Apple начнет массовое производство. Увы, информации о характеристиках почти нет.
Naver утверждает лишь, что iPad mini Pro оснащен 8,7-дюймовым дисплеем. Устройство шире, чем iPad mini 5, но меньше по высоте.
Источник: macrumors.com
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