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iPad mini Pro выйдет во второй половине 2021 года

3 Мар, 2021

iPad mini Pro выйдет во второй половине 2021 года

Но известно о нем мало.

Ходят слухи, что Apple готовится представить iPad mini шестого поколения. По некоторым источникам – это случится уже в марте. На весенней презентации.

Впрочем, есть и другие данные. Вот свежая утечка из Азии. Один южнокорейский блог сообщил о разработке iPad mini Pro.

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Сведения предоставил сайт Naver. Ресурс заявил о существовании модели iPad mini Pro. Она появится в продаже во второй половине года.

Naver выяснил, что планшет находится на стадии проектирования “P2”. В скором времени гаджету предстоят технические испытания.

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Если новинка пройдет проверку, Apple начнет массовое производство. Увы, информации о характеристиках почти нет.

Naver утверждает лишь, что iPad mini Pro оснащен 8,7-дюймовым дисплеем. Устройство шире, чем iPad mini 5, но меньше по высоте.

Источник: macrumors.com

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