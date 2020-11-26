iPad Pro 2021 года может использовать 5G с поддержкой mmWave

Быстрее на маленьких расстояниях.

Судя по всему, новые iPad Pro от Apple, которые будут выпущены в следующем году, будут иметь поддержку 5G mmWave. Такими данными поделились сотрудники информационного портала DigiTimes .

Также утверждается, что Apple намерены выпустить в следующем году 12,9-дюймовый iPad Pro, в котором будет использоваться с мини-светодиодный дисплеей. На этом хорошие новости не заканчиваются, так как Apple заняты разработкой mmWave AiP для линейки iPhone следующего поколения. Вероятно, что технологический гигант из Купертино задействует такую технологию и в iPad. Вероятнее всего, речь идет именно об iPad Pro.

mmWave представляет собой набор частот 5G, обеспечивающих сверхбыструю скорость на небольших расстояниях, что делает такую технологию идеальной для городских условий. А вот в 5G ниже 6 ГГц медленнее, чем миллиметровые волны, но сигналы проходят дальше.

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