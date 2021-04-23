iPad Pro 2021 поставляется с кабелем USB-C, хотя поддерживает Thunderbolt 3
Классическая Apple.
iPad Pro 2021 наконец представлен. Отличный планшет за свои деньги. Новинка даже получила порт Thunderbolt 3.
Теоретически – можно передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с. Но только при наличии подходящего кабель. Сразу говорим – в коробке его нет.
Тот, что есть – USB-C. Хотите вариант, совместимый с Thunderbolt 3 – покупайте отдельно за $39. Столько за него просит Apple.
Дорого? Ищите альтернативы у сторонних производителей. У них аксессуар дешевле.
Apple проделывает подобное не впервые. Некоторые MacBook тоже оснащены Thunderbolt 3. Однако продаются с кабелем USB-C.
Источник: wccftech.com
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