iPad Pro 2021 поставляется с кабелем USB-C, хотя поддерживает Thunderbolt 3

Классическая Apple.

iPad Pro 2021 наконец представлен. Отличный планшет за свои деньги. Новинка даже получила порт Thunderbolt 3.

Теоретически – можно передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с. Но только при наличии подходящего кабель. Сразу говорим – в коробке его нет.

Тот, что есть – USB-C. Хотите вариант, совместимый с Thunderbolt 3 – покупайте отдельно за $39. Столько за него просит Apple.

Дорого? Ищите альтернативы у сторонних производителей. У них аксессуар дешевле.

Apple проделывает подобное не впервые. Некоторые MacBook тоже оснащены Thunderbolt 3. Однако продаются с кабелем USB-C.

Источник: wccftech.com

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