iPad Pro 2021 представят 13 апреля
Совсем скоро.
Известный инсайдер LeaksApplePro заявил, что Apple представит новый iPad Pro 2021 вместе с обновленной клавиатурой Magic Keyboard уже на следующей неделе. Это случится 13 апреля, во вторник.
Никаких мероприятий не планируется. Даже онлайн-презентации не будет. Apple, как и в прошлом году, ограничится простым пресс-релизом.
What would you say if I told you there isn’t an event?
Press release for iPad Pro + Magic Keyboard next Tuesday.
AirTags delayed.
— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) April 6, 2021
По слухам, новый премиальный АйПэд получит чипсет A14 Bionic и mini-LED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев. Кроме того, все ждут улучшенную камеру.
Что еще? Плохая новость. Поисковые маячки AirTags отложены. И сроки их выхода не называются.
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