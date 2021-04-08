iPad Pro 2021 представят 13 апреля

Совсем скоро.

Известный инсайдер LeaksApplePro заявил, что Apple представит новый iPad Pro 2021 вместе с обновленной клавиатурой Magic Keyboard уже на следующей неделе. Это случится 13 апреля, во вторник.

Никаких мероприятий не планируется. Даже онлайн-презентации не будет. Apple, как и в прошлом году, ограничится простым пресс-релизом.

What would you say if I told you there isn’t an event? Press release for iPad Pro + Magic Keyboard next Tuesday. AirTags delayed. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) April 6, 2021

По слухам, новый премиальный АйПэд получит чипсет A14 Bionic и mini-LED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев. Кроме того, все ждут улучшенную камеру.

Что еще? Плохая новость. Поисковые маячки AirTags отложены. И сроки их выхода не называются.

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