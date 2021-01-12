iPad Pro 2021 со всех сторон на рендерах

Вот он какой.

Портал 91Mobiles опубликовал рендеры нового премиального iPad с 12,9-дюймовым дисплеем. Речь идет о следующем поколении iPad Pro, которое купертиновцы представят уже в этом году. Нарисованы они на основе реальных чертежей Apple, которые исходят от неназванного источника, пожелавшего остаться неизвестным.

Мы видим, что рамки планшета стали тоньше.

Кроме того, модуль Face ID теперь располагается не в челке, а под экраном.

Также от iPad Pro 2021 ожидают добавления датчика отпечатков пальцев Touch ID, как у iPad Air 4. Разместят его в кнопке вкл/выкл сверху.

Тыльная камера будет двойной с LiDAR’ом.

Ну а за производительность дорогого планшета ответит могучий чипсет A14 Bionic.

Наконец, iPad Pro 2021 станет первым планшетом Apple с поддержкой 5G-сетей. Круто же!

Источник: 91mobiles

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