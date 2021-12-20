iPad Pro 2022 на качественных рендерах — похож на гигантский Айфон 13 Про

Смотрим.

По слухам, в следующем году купертиновцы представят новую модель iPad. Речь идет об iPad Pro нового поколения. Сегодня портал Gizchina предлагает представить, как будет выглядеть премиальный планшет от Apple.

Концепт вполне заслуживает внимания. Тройная камера? Почему бы и нет. Грани и корпус в духе Айфон 13 (и 12)? Тоже корпоративненько.

Смотрится стильно, будто бы гигантский Айфон 13 Про. А начинка? Если представят весной, то это будет A15 Bionic. Если осенью, то уже A16.

Возможно, будет челка с Face ID. И точно появится дисплей LTPO. Корпус, по слухам, изготовят из титана.

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