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iPad Pro с M1 оказался вдвое быстрей iPhone 12 Pro

13 Май, 2021

iPad Pro с M1 оказался вдвое быстрей iPhone 12 Pro

Мощь!

Думали, что iPhone 12 Pro невероятно мощный? Да, это так. Но iPad Pro c M1 самый настоящий технозверь! В AnTuTu он обошел Айфон с A14 Bionic в 2 раза. Планшет набрал 1 060 247 баллов, а iPhone 12 Pro лишь 572 133 балла.

Распределение по CPU и GPU такое — у iPad Pro 240 977 и 514 792 балла соответственно. А у iPhone 12 Pro — жалкие 167 437 и 196 812.

Выходит, что M1 это действительно нечто невероятное. И если такой чип получит Айфон, то никакой конкурент на Android’е ему не страшен!

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